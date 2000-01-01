22.12 12:33 MIGnews.com

Трамп: Теракт в Берлине доказал правоту планов по миграции

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Избранный президент США Дональд Трамп назвал теракт на рождественской ярмарке в Берлине "атакой против человечности". Он также напомнил, что готов установить ограничения на въезд в страну беженцев из мусульманских государств."Вы знаете о моих планах, и уже доказано, что я был прав, на сто процентов прав", — отметил республиканец, добавив, что "происходящее — просто безобразие".Представитель команды Трампа Джейсон Миллер добавил, что приостановка выдачи разрешений на въезд лицам из стран с высоким уровнем террористических угроз и строгие проверки для желающих въехать — "меры для защиты жизни американцев".После теракта в Берлине власти Нью-Йорка, Чикаго и Лос-Анджелеса усилили охрану рождественских ярмарок и массовых мероприятий, передает Associated Press.19 декабря на площади Брайтшайдплатц произошел теракт. Грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Сообщалось, что Анис Амри, который, предположительно, совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине, несколько месяцев находился под наблюдением правоохранительных органов.