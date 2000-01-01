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ООН не смогла найти виновных в обстреле гумконвоя под Алеппо | Фото: Thinkstock22.12 11:40   MIGnews.com

ООН не смогла найти виновных в обстреле гумконвоя под Алеппо

Следственная комиссия ООН не выявила ответственных за обстрел гуманитарного конвоя рядом с сирийским Алеппо в сентябре.

Как передает Reuters, эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стала воздушная атака, но "установить исполнителя или исполнителей невозможно". Также комиссия не имеет доказательств того, что атака была умышленной.

Кроме того, в документе говорится, что средства для совершения подобной атаки были у авиации международной коалиции во главе с США, у ВКС России и у ВВС Сирии.

"Удар мог быть совершен тремя сирийскими вертолетами Ми-17, за которыми последовали три неназванных самолета. Также подозревается участие одного российского самолета", — отмечают авторы доклада.

Между тем Генеральная Ассамблея ООН решила создать "независимый механизм" расследования преступлений в Сирии. За резолюцию проголосовали 105 стран, против — 15, в том числе Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Белоруссия и Киргизия. Еще 52 государства воздержались.

Среди авторов проекта резолюции были страны Евросоюза, арабские государства, а также Канада, Турция и Украина.
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