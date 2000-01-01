22.12 10:36 MIGnews.com

Палестинцев не волнует переезд посольства США в Иерусалим

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В то время как большая часть мира выражает возмущение касательно того, что посольство США может переехать в Иерусалим под эгидой новой администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, палестинцы, проживающие за пределами Дамасских ворот Старого города Иерусалима, выразили подавляющую апатию."Я не думаю, что большинство жителей Восточного Иерусалима знают или заботятся об этом", - заявила арабская женщина.Действительно, более двух десятков арабских прохожих всех возрастов, входящих или выходящих в Иерусалим, сказали, что они не знали о предложении США или оно их просто не волнует.На вопрос о его реакции на возможное переселение, Хасан, 60-летний палестинец, пожелавший не называть свою фамилию, ответил: "Это не имеет значения для меня. Почему я должен заботиться о том, где находится посольство США? Это никак не меняет мою жизнь".18-летний Фади Кысван, который сидел с несколькими друзьями на каменных ступенях за пределами исторической части ворот, сказал, что он не знал, где посольство находится в настоящее время."Посольство США в Тель-Авиве? И они хотят переместить его в Иерусалим? Так что же?", - спросил он с подлинной недоверчивостью.Облачившаяся в алый хиджаб Маррах Софиан, которая учится на секретаря, также сказала, что она не знала, где в настоящее время находится посольство, или что идет дискуссия по вопросу о его перемещении в Иерусалим."Это для меня новость. Я не понимаю, почему это важно. Я не думаю, что большинство жителей Восточного Иерусалима знают или беспокоятся об этом", - отметила она.Многие из опрошенных назвали вопрос "глупым", сказав, что "есть более серьезные вещи, о которых они должны думать".