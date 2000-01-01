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ООН намерена расследовать военные преступления в Сирии | Фото: Thinkstock22.12 09:17   MIGnews.com

ООН намерена расследовать военные преступления в Сирии

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в среду, 21 декабря, проголосовала создать специальную команду, чтобы "собирать, консолидировать, сохранять и анализировать фактические данные", а также для подготовки дела о военных преступлениях и нарушениях прав человека, совершенных во время конфликта в Сирии.

Генеральная Ассамблея приняла разработанную Лихтенштейном резолюцию о создании независимой группы с 105 голосами "за" и 15 – "против". 52 члена Генассамблеи воздержались от голосования.

Команда будет работать над расследованием в координации с Комиссией ООН по Сирии.

Напомним, что военная служба новостей в ведении ливанской террористической группировки "Хизбалла", союзник сирийского правительства, заявила в среду, 21 декабря, что препятствия, мешающие эвакуации людей из повстанческого анклава в Алеппо и двух сел, осажденных мятежниками, были преодолены.

Ранее Совет Безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию с предложением развернуть в Алеппо миссию наблюдателей ООН и ее партнеров, контролирующих эвакуацию мирных жителей из восточной части города.
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