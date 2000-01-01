Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






wikimedia.org 22.12 10:21   MIGnews.com

ЕС предостерег Трампа от разрыва ядерной сделки с Ираном

Европейский союз предостерег администрацию избранного президента США Дональда Трампа от разрыва соглашения по ядерной программе с Ираном из-за введения новых санкций, сообщает Financial Times.

"Если будут своего рода крупные провокации со стороны иранцев, тогда мы, возможно, сможем поддержать новые санкции. Но если новые санкции приведут к коллапсу сделки, большинство людей в Европе скажут, что это вина американцев", - отметил представитель ЕС.

В последние недели США посетили несколько европейских делегаций, которые встретились с кандидатом на пост советника по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и другими членами команды Трампа.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит исламской республике обзавестись ядерным оружием.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
17:26
Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика
16:50
Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете
16:38
Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям
16:18
Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат
15:56
Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию
15:37
Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты
15:17
Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае
14:55
Американцы относится к России так же, как при холодной войне
14:21
Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются
14:20
До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus