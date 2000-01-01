22.12 10:21 MIGnews.com

ЕС предостерег Трампа от разрыва ядерной сделки с Ираном

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Европейский союз предостерег администрацию избранного президента США Дональда Трампа от разрыва соглашения по ядерной программе с Ираном из-за введения новых санкций, сообщает Financial Times."Если будут своего рода крупные провокации со стороны иранцев, тогда мы, возможно, сможем поддержать новые санкции. Но если новые санкции приведут к коллапсу сделки, большинство людей в Европе скажут, что это вина американцев", - отметил представитель ЕС.В последние недели США посетили несколько европейских делегаций, которые встретились с кандидатом на пост советника по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и другими членами команды Трампа.Во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что оно позволит исламской республике обзавестись ядерным оружием.