22.12 09:30 MIGnews.com

Журналист отказался извиниться за статью о Карлове

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Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался принести извинения за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха Эрнста фом Рата, передает РИА Новости.В своей новой статье журналист раскритиковал президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм. По его мнению, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом".Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха.Напомним, Карлов был убит в понедельник в Анкаре во время открытия фотовыставки.По подозрению в причастности к убийству российского посла задержаны 13 человек.