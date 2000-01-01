Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 22.12 09:30   MIGnews.com

Журналист отказался извиниться за статью о Карлове

Журналист New York Daily News Герша Кунтцман отказался принести извинения за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха Эрнста фом Рата, передает РИА Новости.

В своей новой статье журналист раскритиковал президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм. По его мнению, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом".

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от американской газеты New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха.

Напомним, Карлов был убит в понедельник в Анкаре во время открытия фотовыставки.
По подозрению в причастности к убийству российского посла задержаны 13 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:57
Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН
18:34
Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента
17:57
Берлин: прокурор опроверг сообщения об аресте 4 человек
17:33
Россия уже не угроза для США
17:26
Берлин: отпечатки подозреваемого найдены на двери грузовика
16:50
Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете
16:38
Трамп призвал наложить вето на резолюцию по поселениям
16:18
Смертник из Газы взорвал 14 турецких солдат
15:56
Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию
15:37
Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты
15:17
Второй случай заражения птичьим гриппом H7N9 в Китае
14:55
Американцы относится к России так же, как при холодной войне
14:21
Германия: поиски подозреваемых в теракте продолжаются
14:20
До ликвидации: эксперта ХАМАСа по дронам пытались выкрасть
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus