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Басель Гатас готов сам отказаться от неприкосновенности 22.12 08:21   MIGnews.com

Басель Гатас готов сам отказаться от неприкосновенности

Депутат Кнессета Басель Гатас, как ожидается, откажется от депутатской неприкосновенности по собственному желанию, еще до обсуждения в Кнессете этого вопроса, как сообщает 2 канал.

Комитет Палаты представителей Кнессета, во главе которой стоит Йоав Киш, утвердил в среду просьбу Генерального прокурора лишить Гатаса депутатской неприкосновенности, что посодействует его аресту по обвинению в контрабанде сотовых телефонов заключенным по обвинениям в угрозе безопасности.

Решение комитета должно было быть вынесено на голосование в Кнессете в четверг, 22 декабря, но если Гатас объявит, что он отказывается от своего иммунитета, в голосовании Кнессета больше не будет необходимости и оно будет отменено.

"Они сказали мне, что завтра я получу письмо от депутата Гатаса, что он принимает решение Комитета Палаты представителей в связи с лишением его депутатского иммунитета", - написал Киш в среду вечером,21 декабря, в Twitter.

"Если на самом деле это произойдет, завтра будет только заявление спикера Кнессета об этом", - добавил он.

Гатас не принимал участие в заседании Комитета Палаты представителей в среду, 21 декабря, заявив, что это была "политическая дискуссия, исход которой был известен с самого начала".

Согласно сообщениям, Гатас признался в ходе полицейского расследования в контрабанде телефонов и сообщений заключенным террористам, которых он посещал в тюрьме.

Представитель Гаттаса позже отрицал, что он признал обвинения.
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