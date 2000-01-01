22.12 08:21 MIGnews.com

Басель Гатас готов сам отказаться от неприкосновенности

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Депутат Кнессета Басель Гатас, как ожидается, откажется от депутатской неприкосновенности по собственному желанию, еще до обсуждения в Кнессете этого вопроса, как сообщает 2 канал.Комитет Палаты представителей Кнессета, во главе которой стоит Йоав Киш, утвердил в среду просьбу Генерального прокурора лишить Гатаса депутатской неприкосновенности, что посодействует его аресту по обвинению в контрабанде сотовых телефонов заключенным по обвинениям в угрозе безопасности.Решение комитета должно было быть вынесено на голосование в Кнессете в четверг, 22 декабря, но если Гатас объявит, что он отказывается от своего иммунитета, в голосовании Кнессета больше не будет необходимости и оно будет отменено."Они сказали мне, что завтра я получу письмо от депутата Гатаса, что он принимает решение Комитета Палаты представителей в связи с лишением его депутатского иммунитета", - написал Киш в среду вечером,21 декабря, в Twitter."Если на самом деле это произойдет, завтра будет только заявление спикера Кнессета об этом", - добавил он.Гатас не принимал участие в заседании Комитета Палаты представителей в среду, 21 декабря, заявив, что это была "политическая дискуссия, исход которой был известен с самого начала".Согласно сообщениям, Гатас признался в ходе полицейского расследования в контрабанде телефонов и сообщений заключенным террористам, которых он посещал в тюрьме.Представитель Гаттаса позже отрицал, что он признал обвинения.