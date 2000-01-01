22.12 20:56 MIGnews.com

Франция: На бывшего премьера напали с пакетом с мукой

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Неизвестный бросил пакет с мукой в бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост главы государства Мануэля Вальса. Инцидент произошел на одной из улиц французского города Страсбург.Курьезное нападение было совершено в момент, когда политик собирался зайти в кафе. Нападавший при этом кричал: "Мы не забудем о применении статьи 49.3 Конституции!"Полиция задержала хулигана. Как пишет издание Le Figaro, после инцидента Вальс не произнес ни слова, отряхнулся и зашел в кафе. Там у политика была назначена встреча с представителями местного отделения Соцпартии.Отметим, что статья 49.3 французской конституции дает право премьеру проводить законы через парламент без голосования, обосновывая это государственной необходимостью. Правительство Вальса неоднократно применяло эту непопулярную статью, в частности, для принятия скандальной реформы трудового законодательства.