22.12 19:55 MIGnews.com

Трамп: США нужно расширить свой ядерный потенциал

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Об этом магнат написал в своем микроблоге в Twitter."США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.Однако Трамп не уточнил, какие именно меры должны быть приняты для достижения этой цели.