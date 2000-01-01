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flickr 22.12 19:55   MIGnews.com

Трамп: США нужно расширить свой ядерный потенциал

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений. Об этом магнат написал в своем микроблоге в Twitter.

"США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп в Twitter.

Однако Трамп не уточнил, какие именно меры должны быть приняты для достижения этой цели.
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