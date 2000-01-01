22.12 18:57 MIGnews.com

Дутерте назвал идиотом Верховного комиссара ООН

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Филиппинский лидер Родриго Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна идиотом. Оскорбительное заявление президент сделал после того, как чиновник предложил филиппинским властям расследовать действия лидера страны в отношении наркоторговцев. Об этом пишет агентство Reuters.В ходе телеобращения Дутерте заявил: " Этот парень либо шутник, либо сумасшедший. Эти должностные лица ООН сидят на своих задницах, а мы платим им зарплаты. Ты идиот, не говори мне, что делать. Кто дал тебе такое право?".Напомним, что ранее Зейд Раад аль-Хусейн обратился к филиппинскому правительству с предложением провести расследование против Дутерте по делу об убийствах в Давао. В период с 1998 по 2016 гг. Дутерте был мэром города, где за это время произошли убийства наркоторговцев и преступников.