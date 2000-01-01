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Суд Киева разрешил обыскать Кремль | Фото: Thinkstock22.12 22:31   MIGnews.com

Суд Киева разрешил обыскать Кремль

Печерский районный суд Киева выдал разрешение следователям по делу экс-президента Виктора Януковича на проведение обыска в здании администрации президента России.

Как передает РИА Новости, соответствующий документ был опубликован в едином реестре судебных решений.

Суд постановил, что искать необходимо оригинал заявления Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины.

При этом старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Украины Вадиму Приймачуку предписано обратиться за соответствующей помощью к представителям компетентных органов России.

В тоже время, как сообщает Россия 24, российский сенатор и бывшый глава кремлевского управления внутренней политики Олег Морозов, постановление киевского суда представляет собой политический фейк, рассчитанный на внутриукраинский эффект и не имеющий никаких юридических последствий.

Он подчеркнул, что администрация Кремля находится на территории России и к гражданам Украины не имеет никакого отношения.
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