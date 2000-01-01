22.12 18:34 MIGnews.com

Трамп назначил Келлиэн Конуэй советником президента

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп назначил на пост советника президента бывшую главу своего избирательного штаба Келиэнн Конуэй. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на заявление переходной команды магната.Как говорится в заявлении, Конуэй сыграла ключевую роль в победе республиканца. Она была доверенным советником и стратегом. По словам Трампа, экс-глава является упорным сторонником рабочего плана избранного президента. А также Конуэй обладает отличным представлением о том, как эффективно доносить послания новой администрации США.В свою очередь Келиэнн Конвей приняла предложение Трампа:"Я хочу поблагодарить избранного президента за эту потрясающую возможность", — отметила экс-глава штаба.Отмечается, что Конуэй будет играть "роль близкого советника главы государства и будет работать с высшим руководством для эффективной передачи сообщений и для выполнения законодательных приоритетных задач и мер администрации".