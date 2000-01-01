22.12 18:04 MIGnews.com

Египет отложил голосование по анти-израильской резолюции ООН

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По сообщению Associated Press, голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции, полностью запрещающую поселенческую активность на палестинских территориях отложено.Агентство ссылается на двух западных дипломатов, пожелавших сохранить анонимность. Другой источник сообщил, что голосование отложено "возможно, навсегда".По данным газеты Гааерц, решение о том, что Египет откладывает голосование, принято лично президентом Абдель-Фаттахом Сиси - под сильнейшим нажимом Израиля и избранного президента США Дональда Трампа.После того, как Нетаниягу связался с Сиси, египетское внешнеполитическое ведомство отозвало голосование по резолюции. Официальным объяснением стала необходимость дополнительного согласования текста резолюции на встрече министров иностранных дел Лиги Арабских Государств.Одновременно, избранный президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы на резолюцию было наложено вето США.