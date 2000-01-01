22.12 15:37 MIGnews.com

Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откроет в Беэр-Шеве Центр реагирования на киберинциденты CERT Национального управления по защите киберпространства.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:"Мы завершаем еще один важный шаг в построении элитной киберзащиты Израиля, открывая один из самых передовых в мире Центров реагирования на киберинциденты с точки зрения технологий и систем, а также с точки зрения доктрины. Мы претворяем в жизнь идею по превращению Беэр-Шевы в мировую киберстолицу, которая привлекает транснациональные компании инвестировать в Израиль".Национальный центр реагирования на киберинциденты CERT призван улучшить оборонительные способности, его задачей является расследование киберинцидентов и обмен соответствующей информацией с израильскими ведомствами и с зарубежными партнерами.Центр занимается различными оперативными процессами, среди которых государственный SOC (мониторинг государственных ведомств в режиме реального времени); Центр киберзащиты и непрерывности функционирования министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов; Центр кибербезопасности финансового сектора совместно с министерством финансов, Управлением рынка капитала, страхования и сбережений, Банком Израиля и Управлением ценных бумаг. В будущем к нему подключатся другие отраслевые центры. Кроме того, Центр способен справляться одновременно с несколькими киберинцидентами, в том числе за счет выхода команд реагирования "в поле".Следует отметить, что многие страны уже выразили заинтересованность в посещении израильского центра и изучении израильского опыта.