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flickr/Prime Minister of Israel 22.12 15:37   MIGnews.com

Нетаниягу откроет Центр реагирования на киберинциденты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу откроет в Беэр-Шеве Центр реагирования на киберинциденты CERT Национального управления по защите киберпространства.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

"Мы завершаем еще один важный шаг в построении элитной киберзащиты Израиля, открывая один из самых передовых в мире Центров реагирования на киберинциденты с точки зрения технологий и систем, а также с точки зрения доктрины. Мы претворяем в жизнь идею по превращению Беэр-Шевы в мировую киберстолицу, которая привлекает транснациональные компании инвестировать в Израиль".

Национальный центр реагирования на киберинциденты CERT призван улучшить оборонительные способности, его задачей является расследование киберинцидентов и обмен соответствующей информацией с израильскими ведомствами и с зарубежными партнерами.

Центр занимается различными оперативными процессами, среди которых государственный SOC (мониторинг государственных ведомств в режиме реального времени); Центр киберзащиты и непрерывности функционирования министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водных ресурсов; Центр кибербезопасности финансового сектора совместно с министерством финансов, Управлением рынка капитала, страхования и сбережений, Банком Израиля и Управлением ценных бумаг. В будущем к нему подключатся другие отраслевые центры. Кроме того, Центр способен справляться одновременно с несколькими киберинцидентами, в том числе за счет выхода команд реагирования "в поле".

Следует отметить, что многие страны уже выразили заинтересованность в посещении израильского центра и изучении израильского опыта.
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