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Палестинцы: США не воспользуются правом вето в ООН 22.12 13:21   MIGnews.com

Палестинцы: США не воспользуются правом вето в ООН

Высокопоставленный израильский источник заявил, что госсекретарь США Джон Керри в начале этого месяца достиг соглашения с палестинским руководством о том, что США не будут накладывать вето на резолюцию ООН по прекращению поселенческой активности на палестинских территориях.

Голосование по резолюции, предусматривающей полный запрет на строительство в израильских поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме должно пройти сегодня вечером.

Израильский представитель заявил, что это обещание было дано Керри в ходе переговоров с палестинской делегацией в Вашингтоне. В состав делегации входили Саиб Эрекат и Маджди Фарадж.
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