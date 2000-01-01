22.12 13:21 MIGnews.com

Палестинцы: США не воспользуются правом вето в ООН

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Высокопоставленный израильский источник заявил, что госсекретарь США Джон Керри в начале этого месяца достиг соглашения с палестинским руководством о том, что США не будут накладывать вето на резолюцию ООН по прекращению поселенческой активности на палестинских территориях.Голосование по резолюции, предусматривающей полный запрет на строительство в израильских поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме должно пройти сегодня вечером.Израильский представитель заявил, что это обещание было дано Керри в ходе переговоров с палестинской делегацией в Вашингтоне. В состав делегации входили Саиб Эрекат и Маджди Фарадж.