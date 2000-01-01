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kremlin.ru 23.12 03:41   MIGnews.com

Путин: доля современных ядерных вооружений достигла 60%

Доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60%, отметил президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны. Глава российского государства отметил существенное повышение боевой подготовки войск, что убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".

Успешное проведение учений повысило защищенность южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, продолжил Путин. За 2016 год были проведены четыре внезапные проверки боеготовности. При этом части и подразделения российской армии оперативно перебрасывались на большие расстояния в короткие сроки для создания стратегических группировок на нужных направлениях.

"Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок, учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода", — подчеркнул президент России.

Минобороны должно обеспечить сбалансированность всех родов войск, продолжил Путин.

Прямую трансляцию коллегии Минобороны с участием Путина в прямом эфире транслировали телеканал "Россия 24" .

Министерству обороны в 2017 году, по словам Путина, нужно сосредоточиться на решении ключевых задач: во-первых, обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки управления и радиоэлектронной борьбы.

"Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего, за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", — добавил президент России.

При этом стратегические неядерные силы тоже необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России.
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