22.12 14:55 MIGnews.com

Американцы относится к России так же, как при холодной войне

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Отношение американцев к России стало хуже, достигнув уровня времен холодной войны, сообщает The Washington Post со ссылкой на результаты опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.Опрос провели в декабре среди более чем тысячи человек. Участники должны были отметить свое отношение к России на 100-градусной шкале, где "0" означал "холодные и отрицательные" чувства, а "100" – "очень теплые и позитивные чувства". "50" значило отсутствие каких бы то ни было чувств к РФ.В результате средний показатель опроса оказался равен 32 градусам, что является самой низкой оценкой с 1986 года. В это время уровень позитивного отношения к России среди граждан США равнялся 31 градусу, а в сравнении с июнем текущего года он снизился на два градуса.При этом сторонники демократов и республиканцев также по-разному оценили свое отношение к РФ. Так, сторонники республиканской партии в среднем отметили на шкале деление "352, а приверженцы демократов – 228". Ниже России в рейтинге оказалась только Северная Корея.Опрос проводился после сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время выборов президента США.