22.12 12:30 MIGnews.com

Басель Гатас отказался от неприкосновенности

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По сообщениям в израильской прессе, депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басель Гатас отказался от парламентской неприкосновенности.Гатас обвиняется в том, что контрабандой пронес террористам ФАТХа и ХАМАСа, отбывающим заключение, 15 сотовых телефонов и закодированные сообщения.После того, как Гатас объявил о своем решении, с повестки дня Кнессета снят вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, который должен был обсуждаться сегодня.