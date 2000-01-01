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22.12 12:30   MIGnews.com

Басель Гатас отказался от неприкосновенности

По сообщениям в израильской прессе, депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басель Гатас отказался от парламентской неприкосновенности.

Гатас обвиняется в том, что контрабандой пронес террористам ФАТХа и ХАМАСа, отбывающим заключение, 15 сотовых телефонов и закодированные сообщения.

После того, как Гатас объявил о своем решении, с повестки дня Кнессета снят вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности, который должен был обсуждаться сегодня.
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