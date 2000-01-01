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пресс-служба фракции `Еш Атид` 22.12 15:56   MIGnews.com

Лапид: Пан Ги Мун должет осудить антиизраильскую резолюцию

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид потребовал от генерального секретаря ООН осудить очередную антиизраильскую резолюцию, голосование по которой входит в повестку дня сегодняшнего заседания Совета Безопасности этой организации.

"Я призываю вступающего в должность нового генсека ООН Антониу Гуте́рреш и завершающего свою деятельность Пан Ги Муна публично осудить очередную абсурдную резолюцию. Буквально неделю назад г-н Пан Ги Мун признался, что ООН действительно "вставляет палки в колеса" еврейского государства. Сейчас наступило время исправить чудовищную несправедливость, прекратить обсессию, начать все с чистого листа и действовать по отношению к Израилю – единственной демократической стране на Ближнем Востоке - объективно.

В дни, когда в мире совершаются теракты и продолжаются убийства граждан, перманентное осуждение Израиля попахивает антисемитизмом. Наше правительство должно немедленно потребовать от властей Египта снять резолюцию с повестки дня", - заявил лидер партии "Еш Атид", депутат Кнессета Яир Лапид.
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