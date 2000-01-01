22.12 13:21 MIGnews.com

Китай не намерен разрывать связи с США

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Китайско-американские отношения столкнулись с новыми неопределенностями, однако сохранилось взаимное уважение основных интересов, как заявил министр иностранных дел Китая, добавив, что один человек не станет препятствовать связи, вероятно ссылаясь на новоизбранного президента США Дональда Трампа.Президент Си Цзиньпин говорил с Трампом вскоре после того, как он выиграл выборы в прошлом месяце, но отношения с Пекином стали напряженными после телефонного разговора Трампа с президентом Тайваня Цай Ин-вэнь. Также заявление Трампа о том, что он может изменить политику США по отношению к Тайваню, а также угрозы Трампа ввести тарифы на китайский импорт не способствовали снижению напряженности.Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в четверг, 22 декабря, что телефонный разговор Трампа с президентом Китая был положительным знаком для плавного перехода в китайско-американских связях."Конечно, идя вперед, китайско-американские отношения столкнутся с новыми сложностями и неопределенными факторами", - сказал Ван."Но "широкие горы не могут остановить реку, устремившуюся в море "", - добавил он, цитируя древнее китайское стихотворение.