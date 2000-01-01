22.12 12:54 MIGnews.com

Польша: Беспокойство ЕС за верховенство закона беспочвенно

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Мнение Европейской комиссии о том, что верховенство права находится под угрозой в Польше, является необоснованным, говорится в сообщении Министерства иностранных дел в четверг, 22 декабря.В среду, 21 декабря, высокопоставленный чиновник Европейской комиссии сказал, что существует серьезная проблема с независимостью Верховного суда Польши.Ранее сообщалось, что к зданию парламента вышли тысячи жителей Варшавы после того, как правящая партия якобы приняла бюджет на будущий год, нарушив законодательство. На митинг к зданию парламента вышли тысячи жителей Варшавы. Оценив численность протестующих, полиция отказалась от попыток применить силу.