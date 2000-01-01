Кацав не получит президентские льготы после освобождения
Бывший президент Израиля Моше Кацав не получит ключевые льготы, данные бывшим президентам, как сообщил директор Центра демократических ценностей и институтов в Израильском институте демократии.
В связи с решением Финансового комитета Кнессета, Кацав не получит офис, секретаря, расходы на место жительства, автомобиль и водителя, ежедневную газету или сотовый телефон с неограниченными звонками.
В связи с тем, что он был осужден за совершение преступления, связанного с нравственной распущенностью, комитет решил, что Моше Кацав не получит такие льготы.
Тем не менее, Кацав получит такую же пенсию, как если бы он никогда не был осужден за какое-либо преступление.
Бывший президент Израиля Моше Кацав, осужденный за изнасилование, был освобожден из тюрьмы в среду, 21 декабря, во второй половине.
Кацав, который отбыл 5 лет и 15 дней из его 7 срока наказания за изнасилование и непристойные действия, вышел из тюрьмы с его женой, Гилой, и братом Лиором.
Решение об условно-досрочном освобождении Кацава вызвало гнев и недоверие со стороны организаций по защите прав женщин, а также жертв сексуального насилия.