22.12 12:19 MIGnews.com

Кацав не получит президентские льготы после освобождения

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Бывший президент Израиля Моше Кацав не получит ключевые льготы, данные бывшим президентам, как сообщил директор Центра демократических ценностей и институтов в Израильском институте демократии.В связи с решением Финансового комитета Кнессета, Кацав не получит офис, секретаря, расходы на место жительства, автомобиль и водителя, ежедневную газету или сотовый телефон с неограниченными звонками.В связи с тем, что он был осужден за совершение преступления, связанного с нравственной распущенностью, комитет решил, что Моше Кацав не получит такие льготы.Тем не менее, Кацав получит такую же пенсию, как если бы он никогда не был осужден за какое-либо преступление.Бывший президент Израиля Моше Кацав, осужденный за изнасилование, был освобожден из тюрьмы в среду, 21 декабря, во второй половине.Кацав, который отбыл 5 лет и 15 дней из его 7 срока наказания за изнасилование и непристойные действия, вышел из тюрьмы с его женой, Гилой, и братом Лиором.Решение об условно-досрочном освобождении Кацава вызвало гнев и недоверие со стороны организаций по защите прав женщин, а также жертв сексуального насилия.