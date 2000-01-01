22.12 13:49 MIGnews.com

Жители стран Европы: за год ситуация с мигрантами ухудшилась

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ситуация с мигрантами в странах Европы и США за последний год ухудшилась, считают местные жители.По данным общественного опроса, негативную динамику отметили 79% жителей Италии, 67% жителей Франции, 53% жителей Великобритании, а также 45% жителей Германии и Испании и 35% жителей Польши.При этом 16% немцев считают улучшение ситуации. Такого же мнения придерживаются 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных поляков и 2% испанцев.Отмечается, что недовольства, как правило, высказывали сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Такой тенденции не наблюдалось лишь в Польше и Германии, где сошлись во мнении респонденты разных возрастов и с разными политическими взглядами.Об ухудшении ситуации с мигрантами также заявили 38% опрошенных американцев. При этом 19% респондентов отметили улучшение ситуации в США, а 33% не увидели никакой разницы.