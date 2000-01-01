22.12 16:50 MIGnews.com

Дутерте объявил войну азартным играм в Интернете

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Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в четверг, 22 декабря, что он остановил бы все азартные игры в Интернете в своей стране.Дутерте сделал комментарий, объявляя бюджет 2017 года, который в значительной степени сосредоточен на популистских мерах. Он не дал никаких временных рамок для такого запрета или сведений о его объеме.Филиппинская индустрия азартных игр является одной из самых накатанных в Азии, привлекая многих иностранных онлайн-компаний за последнее десятилетие, чтобы настроить серверы, направленные на зарубежных профессиональных игроков.