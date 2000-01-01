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Корбин приостановит продажу оружия Израилю | Фото:22.11 09:08   MIGnews.com

Корбин приостановит продажу оружия Израилю

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин попытается ввести эмбарго на продажу оружия Израилю, если его изберут премьер-министром страны.

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на манифест партии, который был опубликован на официальном веб-сайте в четверг.

"Лейбористская партия" намерена немедленно приостановить продажу оружия Саудовской Аравии для использования в Йемене и Израилю для использования против прав палестинцев, а также провести основную реформу режима экспорта оружия, чтобы министры больше никогда не закрывали глаза на то, что оружие Великобритании применяется против ни в чем не повинных гражданских лиц", – говорится в манифесте.

В документе также утверждается, что партия при Корбине будет стремиться "реформировать международный порядок, основанный на правилах, чтобы обеспечить справедливость и ответственность за нарушения прав человека и международного права". В качестве примера лейбористы привели "незаконную блокаду сектора Газа".


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