Корбин приостановит продажу оружия Израилю

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин попытается ввести эмбарго на продажу оружия Израилю, если его изберут премьер-министром страны.
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на манифест партии, который был опубликован на официальном веб-сайте в четверг.
"Лейбористская партия" намерена немедленно приостановить продажу оружия Саудовской Аравии для использования в Йемене и Израилю для использования против прав палестинцев, а также провести основную реформу режима экспорта оружия, чтобы министры больше никогда не закрывали глаза на то, что оружие Великобритании применяется против ни в чем не повинных гражданских лиц", – говорится в манифесте.
В документе также утверждается, что партия при Корбине будет стремиться "реформировать международный порядок, основанный на правилах, чтобы обеспечить справедливость и ответственность за нарушения прав человека и международного права". В качестве примера лейбористы привели "незаконную блокаду сектора Газа".