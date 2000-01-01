Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Рухани обвинили в тайных переговорах с Израилем | Фото:22.11 08:44   MIGnews.com

Рухани обвинили в тайных переговорах с Израилем

Клерикалы и консерваторы, которые пользуются поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, угрожают президенту Хасану Рухани импичментом и смертью из-за предполагаемых секретных переговоров с Израилем.

По данным издания Middleeasteye, 4 ноября молодые священнослужители вышли на проправительственный митинг в городе Кум с плакатами, на которых были записаны угрозы смерти Рухани.

А на прошлой неделе офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) угрожал президенту Ирана судом за измену. В частности, сотрудник КСИР, руководитель аналитического центра безопасности Хасан Абасси обвинил Рухани в участии в секретных переговорах с Израилем, а также в следовании неокейнсианской экономической школе мысли.

"Независимо от того, как сильно вы пытаетесь сбежать, однажды вас будут судить в Исламской Республике за переговоры с Израилем. Уверяю вас, пока я жив, я не позволю вам избежать наказания за переговоры с израильтянами", – сказал Абасси.

Тем не менее, никаких доказательств в том, что такая информация является достоверной, нет. Уточняется, что консерваторы в парламенте присоединились к антируханским протестам после повышения цен на бензин на прошлой неделе, которое привело к кровавым столкновениям между полицией и демонстрантами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:08
Корбин приостановит продажу оружия Израилю
08:42
На въезде в порт Ашдод открыли огонь, убита женщина  
08:22
Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии
08:08
Чехия избавляется от российских боевых вертолетов Ми-24
08:00
Анкара намерена активировать российские комплексы С-400
07:40
Авода хочет разобраться с иммунитетом Нетаниягу
07:13
Китай о сделке с США: слухи не точны
07:03
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:44
В Twitter официально запретили политическую рекламу
05:30
Названы действенные средства от похмелья
04:17
Продюсер рассказала, как снимали эротическую сцену с Асмус
03:09
Дэниэл Рэдклифф снялся в продолжении сериала «Чудотворцы»  
00:49
Диетологи раскрыли простой секрет долголетия
23:38
Разыскиваемого преступника нашли спящим в IKEA
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus