Рухани обвинили в тайных переговорах с Израилем

Клерикалы и консерваторы, которые пользуются поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, угрожают президенту Хасану Рухани импичментом и смертью из-за предполагаемых секретных переговоров с Израилем.
По данным издания Middleeasteye, 4 ноября молодые священнослужители вышли на проправительственный митинг в городе Кум с плакатами, на которых были записаны угрозы смерти Рухани.
А на прошлой неделе офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) угрожал президенту Ирана судом за измену. В частности, сотрудник КСИР, руководитель аналитического центра безопасности Хасан Абасси обвинил Рухани в участии в секретных переговорах с Израилем, а также в следовании неокейнсианской экономической школе мысли.
"Независимо от того, как сильно вы пытаетесь сбежать, однажды вас будут судить в Исламской Республике за переговоры с Израилем. Уверяю вас, пока я жив, я не позволю вам избежать наказания за переговоры с израильтянами", – сказал Абасси.
Тем не менее, никаких доказательств в том, что такая информация является достоверной, нет. Уточняется, что консерваторы в парламенте присоединились к антируханским протестам после повышения цен на бензин на прошлой неделе, которое привело к кровавым столкновениям между полицией и демонстрантами.