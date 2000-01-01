22.11 07:40 MIGnews.com

Авода хочет разобраться с иммунитетом Нетаниягу

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Альянс Авода-Гешер потребовал создать комитет, уполномоченный заниматься иммунитетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Такого комитета не существует, поскольку сейчас – переходное правительство, это, в свою очередь, делает невозможным продвижение по обвинительным актам против премьера, передает Haaretz. Соответствующее письмо направили юрисконсульту Кнессета Эялю Инону."В соответствии с пунктом 4 "Закона об иммунитете, правах и обязанностях членов Кнессета" от 1951 года, каждый депутат парламента, включая премьер-министра, может попросить Кнессет определить, что он невосприимчив к уголовным обвинениям, с которыми он сталкивается", – сказано в письме.Уточняется, что нынешние обстоятельства, при которых премьер-министр обвиняется по трем уголовным делам, "приводят к политическому, социальному и дипломатическому застою Кнессета и всего государства", а также к еще одним выборам."Поэтому я прошу вас принять меры для создания комитета Кнессета, способного решать вопрос о неприкосновенности депутатов Кнессета, которые в этом нуждаются, в надежде, что после урегулирования их личных дел жители страны могут вздохнуть с облегчением", – добавили в письме.