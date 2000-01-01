Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Авода хочет разобраться с иммунитетом Нетаниягу | Фото:22.11 07:40   MIGnews.com

Авода хочет разобраться с иммунитетом Нетаниягу

Альянс Авода-Гешер потребовал создать комитет, уполномоченный заниматься иммунитетом премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Такого комитета не существует, поскольку сейчас – переходное правительство, это, в свою очередь, делает невозможным продвижение по обвинительным актам против премьера, передает Haaretz. Соответствующее письмо направили юрисконсульту Кнессета Эялю Инону.

"В соответствии с пунктом 4 "Закона об иммунитете, правах и обязанностях членов Кнессета" от 1951 года, каждый депутат парламента, включая премьер-министра, может попросить Кнессет определить, что он невосприимчив к уголовным обвинениям, с которыми он сталкивается", – сказано в письме.

Уточняется, что нынешние обстоятельства, при которых премьер-министр обвиняется по трем уголовным делам, "приводят к политическому, социальному и дипломатическому застою Кнессета и всего государства", а также к еще одним выборам.

"Поэтому я прошу вас принять меры для создания комитета Кнессета, способного решать вопрос о неприкосновенности депутатов Кнессета, которые в этом нуждаются, в надежде, что после урегулирования их личных дел жители страны могут вздохнуть с облегчением", – добавили в письме.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:13
Китай о сделке с США: слухи не точны
07:03
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:44
В Twitter официально запретили политическую рекламу
05:30
Названы действенные средства от похмелья
04:17
Продюсер рассказала, как снимали эротическую сцену с Асмус
03:09
Дэниэл Рэдклифф снялся в продолжении сериала «Чудотворцы»  
00:49
Диетологи раскрыли простой секрет долголетия
23:38
Разыскиваемого преступника нашли спящим в IKEA
22:30
Сербия расследует шпионское дело с участием РФ
22:12
ШАС выступила в защиту Нетаниягу
22:03
Ганц призвал Нетаниягу уйти в отставку
21:46
Помощник одного из свидетелей обвинил Нетаниягу во лжи
21:33
Почти половина израильтян хотят отставки Нетаниягу
21:26
"Это - выборочное правосудие на стероидах"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus