22.11 07:17 MIGnews.com

Взрыв возмущения: Ганц и Лапид о "безумной речи" Нетаниягу

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Лидеры партии Кахоль Лаван выступили с резким осуждением речи премьер-министра Биньямина Нетаниягу вечером 21 ноября.Ганц заявил: “В Израиле нет переворота. Скорее есть те, кто забаррикадировался у власти”.Ганц заявил, что предъявленные Нетаниягу обвинения “ясно демонстрируют - он должен уйти с занимаемой должности и заняться обвинениями против него”.Ганц подчеркнул: "Он очень хорошо осведомлен о тех серьезнейших и сложных угрозах , с которыми столкнулось Государство Израиль и в сфере безопасности, и на социальной и экономической аренах. Они требуют, чтобы премьер-министр полностью посвятил им все свое время и энергию".Номер два в списке Кахоль Лаван, Яир Лапид назвал речь Нетаниягу “безумием”.Лапид сказал: “Если Нетаниягу не уйдет в отставку - то это так, как все с настоящего момента будет выглядеть. Утром - ракеты из Сирии, в полдень - встречи с его адвокатами,вечером - встреча в кризис-центре в связи с положением в больницах и после этого - еще одна несдержанная атака против другого свидетеля. Сейчас перед нами премьер-министр в костюме, а через минуту - разъяренный преступник”.Бывший лидер Мерец Тамар Зандберг заявила: “Теперь это окончательно - премьер-министр не может более служить и одного дня. Он обязан уйти в отставку прямо сегодня вечером. У него нет мандата на управление государством. Если он этого не сделает - никто не должен соглашаться сидеть в его правительстве или в его партии. Он не может участвовать в выборах и он не может получить мандат на формирование правительства. Он обязан немедленно уйти из общественной жизни”.