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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:22.11 07:03   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: обвинение - попытка государственного переворота Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступает с заявлением в связи с предъявлением ему обвинительного заключения по делам 1000, 2000 и 4000.

Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии По сообщению арабского канала Al Arab, Моссад, накануне иранского обстрела Голанских высот 19 ноября “ликвидировал высокопоставленную иранскую фигуру в Сирии”.

Израиль нанес удары из Иордании, выпустил 40 крылатых ракет Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с израильскими ударами по Сирии за последние 10 дней.

Эдельштейн: никто не хочет новых выборов Спикер Кнессета Юли Эдельштейн призвал партийных лидеров объединиться, чтобы предотвратить третьи выборы. Об этом он заявил, получив мандат для Кнессета от президента Реувена Ривлин.

Ривлин: Израиль переживает самые темные времена в истории Президент Реувен Ривлин в четверг вручил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну официальное уведомление об истечении мандата Бенни Ганца на формирование правительства.


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