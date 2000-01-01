22.11 07:03 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу: обвинение - попытка государственного переворота
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступает с заявлением в связи с предъявлением ему обвинительного заключения по делам 1000, 2000 и 4000.
Моссад ликвидировал важного иранского сановника в Сирии
По сообщению арабского канала Al Arab, Моссад, накануне иранского обстрела Голанских высот 19 ноября “ликвидировал высокопоставленную иранскую фигуру в Сирии”.
Израиль нанес удары из Иордании, выпустил 40 крылатых ракет
Министерство иностранных дел России распространило заявление в связи с израильскими ударами по Сирии за последние 10 дней.
Эдельштейн: никто не хочет новых выборов
Спикер Кнессета Юли Эдельштейн призвал партийных лидеров объединиться, чтобы предотвратить третьи выборы. Об этом он заявил, получив мандат для Кнессета от президента Реувена Ривлин.
Ривлин: Израиль переживает самые темные времена в истории
Президент Реувен Ривлин в четверг вручил спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну официальное уведомление об истечении мандата Бенни Ганца на формирование правительства.
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