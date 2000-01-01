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Сильвио Берлускони попал в больницу после неудчаного селфи | Фото:22.11 21:42   MIGnews.com

Сильвио Берлускони попал в больницу после неудчаного селфи

Итальянский политик Сильвио Берлускони госпитализирован, сообщает газета Corriere della Sera. Его поместили в местную больницу в Милане.

Лидер партии "Вперед, Италия" получил травму при падении, когда пытался сделать селфи на саммите Европейской народной партии (ЕНП) в хорватском Загребе. Берлускони отправили в миланскую больницу на обследование. Сообщается, что он получил ушиб и гематому.

Его оставят в больнице на несколько дней. "Да, это банальный ушиб. Но, знаете, даже полет бабочки в Китае вызывает целый ураган в Техасе", - прокомментировал ситуацию представитель его партии. Он также добавил, что после осмотра Берлускони все же вернулся на саммит ЕНП в соответствии со своим графиком.


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