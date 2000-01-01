23.11 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Взрыв возмущения: Ганц и Лапид о "безумной речи" Нетаниягу
. "Сейчас перед нами премьер-министр в костюме, а через минуту - разъяренный преступник”.
Израиль подавил ПРО Панцирь в Сирии
. Аналитики считают, что это единственное логическое объяснение тому, что ПВО "Панцирь" просто самонаводились и не поражали свои цели, передает Uawire.
Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ
. Таким образом он отреагировал на публикацию видео "Новой газетой", где утверждается, что дезертира казнили на камеру бойцы ЧВК "Вагнер"¸ передает ТАСС.
Ядерный взрыв в Южно-Китайском море: рост уровня радиации
. В Южно-Китайском море, недалеко от Парасельских островов, прогремел мощный взрыв на глубине около 50 метров.
Активисты "Ликуда" выставили имена прокуроров в соцсетях
. В докладе говорится, что члены "Ликуда" опубликовали имена сотрудников прокуратуры, чтобы "показать их коррумпированность и изготовление выдвинутых против него обвинений".
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