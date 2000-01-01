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Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса | Фото:22.11 19:30   MIGnews.com

Турция предложила вознаграждение за бывшего союзника Аббаса

В пятницу, 22 ноября, Турция заявила, что предложит четыре миллиона лир (700 000 долларов) за информацию, которая приведет к поимке бывшего палестинского лидера Мохаммада Дахлана, который в настоящее время находится в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Турция обвиняет Дахлана в том, что он является наемником для ОАЭ и участвует в попытке государственного переворота в 2016 году против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил газете Hurriyet, что Дахлан будет включен в список наиболее разыскиваемых террористов.

Дахлан стал яростным конкурентом его бывшего союзника по партии "ФАТХ" Махмуда Аббаса перед тем, как бежать в изгнание. Турецкие СМИ регулярно обвиняют Дахлана в причастности к неудачному перевороту 2016 года, а также в недавнем участии в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в прошлом месяце обвинил ОАЭ в укрытии террориста: "Дахлан бежал к вам, потому что он агент Израиля", - сказал он "Аль-Джазире". Чавушоглу также обвинил ОАЭ в попытке заменить Аббаса Дахланом.

Дахлан на это обвинил Эрдогана в поддержке "террористических групп" в Сирии, краже золота из ливийского центрального банка и в том, что "он действует так, как если бы он был лидером верующих", в интервью саудовскому вещателю.

58-летний Дахлан был заочно приговорен к трем годам лишения свободы в 2016 году палестинским судом за коррупцию и выплате 16 миллионов долларов. Он был главой внутренней безопасности в Газе, но потерял самообладание после того, как его силы были захвачены террористической группой ХАМАС в 2007 году, что привело к изгнанию ФАТХа с территории.


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