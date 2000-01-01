Нетаниягу: мы примем решение суда - в этом нет сомнений
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в пятницу, 22 ноября, что в конечном итоге примет решение суда по обвинениям против него, однако все еще сомневается в законности расследований. Однако он заявил, что прокуроры также должны подлежать расследованию.
"Конечно, я хочу прояснить, что весь этот процесс в конечном итоге будет решаться в суде. Мы примем решения суда - в этом нет никаких сомнений", - заявил Нетаниягу в видео, размещенном на его странице в Фейсбуке.
Он сделал это заявление через день после того, как сказал, что полиция и государственная прокуратура предпринимают попытку "переворота", чтобы отстранить его от власти посредством ложных обвинений в коррупции.
"Мы всегда будем действовать в рамках закона, но это означает, что те, кто делает иначе в полиции или в государственной прокуратуре, должны подлежать расследованию. О них нужно позаботиться, и необходимо внести поправку", - продолжил премьер-министр. "Я хочу прояснить, что те, кто выбирает премьер-министра Израиля - граждане", - добавил Нетаниягу, поблагодарив своих сторонников за поддержку. Он также призвал их присутствовать на митинге во вторник в Тель-Авиве.
"В настоящее время у нас есть исторические возможности, такие как аннексия Иорданской долины, поддержание нашей безопасности, создание альянсов с нашими соседями и многие вещи, которые нельзя упускать", - сказал он.
Ранее в пятницу, ссылаясь на чиновников "Ликуда", новостной сайт Ynet заявил, что Нетаниягу намерен "вести войну" против обвинительного заключения и стремиться к легитимизации судебной системы. Также сообщалось, что Нетаниягу планировал поместить обвинения в центр своей кампании в возможных выборах в марте.