22.11 18:09 MIGnews.com

"Значительные трудности" для формирования правительства

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На фоне сообщений о возможных обвинениях премьер-министру Биньямину Нетаниягу, юридический советник правительства Авихай Мандельблит сообщил, что у него могут быть "значительные юридические трудности" для формирования правительства. Ранее, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал Нетаниягу уйти с поста премьер-министра.Также, государственный прокурор Шаи Ницан заявлял в четверг, 21 ноября, что Нетаниягу не может начать новый срок с обвинений. По словам официальных лиц, Мандельблит, скорее всего, издаст свое юридическое заключение уже на следующей неделе, постановив, что хотя премьер-министр не обязан уступать свою должность из-за обвинительного заключения, у него есть "значительные юридические трудности" для формирования правительства.Министерство юстиции заявило, что Мандельблит "еще не рассматривал различные последствия решения о предъявлении обвинительного заключения и, безусловно, не принял никакого решения по данному вопросу. Любые сообщения по этому вопросу являются спекуляцией и исключительной ответственностью тех, кто сообщает".На это Аелет Шакед, бывший министр юстиции, ответила, что "нет никаких причин", почему Нетаниягу не должен иметь возможности принять мандат на формирование правительства, если ему будет оказана поддержка 61 депутату в течение 21-дневного периода.Нетаниягу в эмоциональном обращении обвинил прокуроров и сотрудников органов юстиции в "грязном процессе" и поклялся "продолжать вести Израиль… в соответствии с законом".