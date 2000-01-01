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Ганц: все граждане Израиля равны перед законом | Фото:22.11 17:27   MIGnews.com

Ганц: все граждане Израиля равны перед законом

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что статус какого-либа гражданина Государства Израиль не влияет на закон. Его комментарии относятся к возможным обвинениям, выдвинутым против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"В государстве Израиль есть закон, и каждый гражданин равен перед ним", - заявил он.

Ганц также сказал, что он все еще работает над созданием коалиционного правительства, несмотря на то, что этот процесс теперь открыт для всех законодателей после того, как он не смог сделать это в отведенное ему время.


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