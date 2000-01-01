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Активисты `Ликуда` выставили имена прокуроров в соцсетях | Фото:22.11 16:47   MIGnews.com

Активисты "Ликуда" выставили имена прокуроров в соцсетях

По сообщениям, активисты партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовали в социальных сетях именами должностных лиц государственной прокуратуры в рамках усилий по дискредитации обвинений против премьер-министра.

Сторонников "Ликуда" также призвали на страницах социальных сетей, и WhatsApp, связанных с партией, публично защищать Нетаниягу и выступать с заявлениями в его поддержку, сообщается в пятницу, 22 ноября, на новостном сайте Ynet.

В докладе говорится, что члены "Ликуда" опубликовали имена сотрудников прокуратуры, чтобы "показать их коррумпированность и изготовление выдвинутых против него обвинений".

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит объявил в четверг, что он обвинит Нетаниягу в трех отдельных случаях коррупции, отметив, что впервые исполняющий обязанности премьер-министра в Израиль сталкивается с уголовными обвинениями.


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