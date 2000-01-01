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Британию обвинили в колониализме | Фото:23.11 02:38   MIGnews.com

Британию обвинили в колониализме

Великобританию назвали "незаконным колониальным оккупантом" Маврикия после того, как Лондон проигнорировал крайний срок для возвращения контроля над территорией островному государству в Индийском океане.

ООН давала британцам полгода, чтобы отказаться от контроля над островами Чагос, однако период ужэе прошел, передает BBC.

Маврикий настаивает, что в момент обретения независимости в 1968 году архипелаг Чагос был насильно отделен от него бывшей метрополией. В обмен на независимость государство продало острова за 3 млн фунтов. Сейчас страна требует восстановления справедливости.

Великобритания ответила, что не признает притязания Маврикия на суверенитет над островами. Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) настояло, что имеет полное право удерживать острова – на одном из которых, Диего-Гарсия, расположена военная авиабаза США.

"Великобритания не сомневается в нашем суверенитете над британской территорией в Индийском океане, которая находится под непрерывным британским суверенитетом с 1814 года", - говорится в заявлении ведомства.


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