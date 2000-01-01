Конгрессмены в письме ООН: защитите Израиль от "Хизбаллы"
Около 240 членов Конгресса подписали двухпартийное письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с призывом к международным усилиям по защите Израиля от "Хизбаллы".
Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на заявление республиканцев и демократов.
"Вы должны возглавить международные усилия по ограничению возможностей "Хизбаллы" и избежать разрушительного, но неизбежного исхода, о котором вы ранее предупреждали. Мы понесем значительные расходы в Ливане, если Израиль должен будет действовать в интересах защиты своих граждан, потому что "Хизбалла" разместила огромный арсенал в гражданских районах, превратив большую часть населения Ливана в живые щиты. "Хизбалла" понесет ответственность за это, равно как и правительство Ливана, и международное сообщество", – сказано в письме.
В документе также упоминается резолюция 1701 Совбеза ООН, принятая после ливанской войны 2006 года, в которой содержится призыв к ливанскому правительству разоружать террористические группировки, а также увеличить мандат Временных сил ООН в Ливане.
Конгрессмены напомнили, что в прошлом году Израиль обнаружил шесть террористических туннелей, пересекающих Южный Ливан с Израилем, построенных "Хизбаллой" для похищения и убийства израильтян.