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Конгрессмены в письме ООН: защитите Израиль от `Хизбаллы` | Фото:22.11 16:42   MIGnews.com

Конгрессмены в письме ООН: защитите Израиль от "Хизбаллы"

Около 240 членов Конгресса подписали двухпартийное письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с призывом к международным усилиям по защите Израиля от "Хизбаллы".

Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на заявление республиканцев и демократов.

"Вы должны возглавить международные усилия по ограничению возможностей "Хизбаллы" и избежать разрушительного, но неизбежного исхода, о котором вы ранее предупреждали. Мы понесем значительные расходы в Ливане, если Израиль должен будет действовать в интересах защиты своих граждан, потому что "Хизбалла" разместила огромный арсенал в гражданских районах, превратив большую часть населения Ливана в живые щиты. "Хизбалла" понесет ответственность за это, равно как и правительство Ливана, и международное сообщество", – сказано в письме.

В документе также упоминается резолюция 1701 Совбеза ООН, принятая после ливанской войны 2006 года, в которой содержится призыв к ливанскому правительству разоружать террористические группировки, а также увеличить мандат Временных сил ООН в Ливане.

Конгрессмены напомнили, что в прошлом году Израиль обнаружил шесть террористических туннелей, пересекающих Южный Ливан с Израилем, построенных "Хизбаллой" для похищения и убийства израильтян.


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