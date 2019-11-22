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Глава МИД ФРГ против одностороннего вывода ядерного оружия 22.11 23:35   MIGnews.com

Глава МИД ФРГ против одностороннего вывода ядерного оружия

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас агитирует за ядерное разоружение, но в то же время выступает против одностороннего вывода ядерного оружия из Германии.

"Нет никакой пользы от перемещения ядерного оружия из одной страны в другую. Если оно должно исчезнуть, то она должна исчезнуть везде", - ответил политик Cоциал-демократической партии на соответствующие требования, в частности, со стороны своей собственной партии, пишет EN24.

С 1950-х годов США сохраняет, по неподтвержденным данным, до 20 атомных бомб на военно-воздушной базе США Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.


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