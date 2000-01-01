Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы

"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех сферах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".
Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".
"Мы исходим из того, что преобразования космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства-члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.