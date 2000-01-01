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Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы 22.11 20:03   MIGnews.com

Захарова: Альянс добрался и до космоса, мы взволнованы

В МИД РФ утверждают, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что космос станет сферой новой оперативной деятельности Альянса, вызывает тревог, пишет пресс-служба.

"Военное планирование Альянса нацелено на задачи достижения преимущества во всех сферах со всеми последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "теперь Альянс добрался и до космоса".

Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что может негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".

"Мы исходим из того, что преобразования космоса в арену вооруженного противостояния не соответствовало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства-члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.


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