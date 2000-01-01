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Кремль: казнь сирийца `вагнеровцами` не относится к ВС РФ | Фото:22.11 12:10   MIGnews.com

Кремль: казнь сирийца "вагнеровцами" не относится к ВС РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что жестокое убийство сирийца в 2017 года не имеет никакого отношения к военной операции, проводимой Россией.

Таким образом он отреагировал на публикацию видео "Новой газетой", где утверждается, что дезертира казнили на камеру бойцы ЧВК "Вагнер"¸ передает ТАСС. Посмотреть ролик с жестоким убийством сирийца можно по ссылке.

"Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. В данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны: это не имеет абсолютно никакого отношения к российским военным, что бы там ни публиковалось", – отметил Песков.

По его словам, нельзя утверждать, что один из участников казни — россиянин. Хотя сам Песков, как он признался, не успел посмотреть жуткий ролик. Более того, он ответил, что в Кремле не знают о военных преступлениях "Вагнера", потому что "это не вопрос администрации президента".

"Я могу говорить только о деятельности российских Вооруженных сил и их подразделений, которые действуют в соответствии с приказами Верховного главнокомандующего", — добавил Песков, пояснив, что президент России Владимир Путин не принимает решений о работе наемников в Сирии.


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