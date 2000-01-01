22.10 15:50 MIGnews.com

В ближайшие дни: по делу 3000 будут предъявлены обвинения

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Израильская пресса сообщает о том, что расследование дела о коррупции при покупке германских подлодок у германского концерна Thyssenkrupp (“дело 3000”) достигло финальной стадии, и по нему скоро будут предъявлены обвинения.Как представляется, адвокату и кузену Биньямина Нетаниягу, Давиду Шимрону, обвинений предъявлено не будет. Тем не менее, обвинения будут предъявлены ряду других высокопоставленных чиновников. По делу, после нескольких месяцев тайного расследования, был арестован бывший заместитель главы Совета Национальной Безопасности Израиля Авриэль Бар Йосеф. По делу также допрашивали бывшего командующего ВМС Израиля Элиезер (Чайни) Маром, а также Мики Ганора, представителя Thyssenkrupp в Израиле.Ганор, бывший подполковник ВМС Израиля, сумел, благодаря своим связям в Израиле, Германии и Австрии, добиться того, чтобы его назначили представителем Thyssenkrupp в Израиля. Как сообщалось в израильской прессе, Ганор сумел добиться того, чтобы его комиссионные были повышены до 5 - по сравнению с 2,5% Барката. То, о чем пресса сообщить “забыла” - Thyssenkrupp через некоторое время снова снизил комиссионные до 2,5%.Ганор стал государственным свидетелем . Он, однако, позднее отозвал свои показания о целях различных крупных денежных переводов. В ходе допроса Ганора появились основания для предъявления обвинений во взяточничестве и коррупции большинству лиц, причастных к делу, утверждают корреспонденты газеты Маарив.Согласно материалам журналистского расследования программы “Макор” и Бар Йосеф и Маром добивались того, чтобы Ганора назначили представителем Thyssenkrupp в Израиле - в обмен на денежные средства, которые были получены позже. Программа утверждает, что “деньги были действительно переведены”. Прокуратура рекомендовала предъявить обвинительные заключения обоим, но дело против Марома считается более слабым и существует вероятность того, что ему обвинение не грозит.Подозрения в том,что адвокат Давид Шимрон продвигал бизнес-интересы Мики Ганора были отвергнуты, и дело против него будет закрыто - несмотря на рекомендации полиции. Партнер Шимрона, бывший специальный посланник Биньямина Нетаниягу Ицхак Малко, также находится под подозрением.Сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал показания по делу, но не считается подозреваемым - несмотря на обвинения против него высокопоставленных представителей политической системы. включая бывшего министра обороны Моше Яалона.Как ожидается. другие высокопоставленные сановники - бывший начальник канцелярии премьер-министра Давид Шаран, глава Керен Ха Йесод Муди Зандберг и бывший командир Шайетет 13 Шай Брош могут предстать перед судом и, в любом случае, будут приглашены на досудебные слушания.