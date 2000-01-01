22.10 08:38 MIGnews.com

НАТО тайно готовится к ядерной войне

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Вооруженные силы Германии (Бундесвер, - ред.) и ее союзников по Североатлантическому Альянсу приняли участие в тайных учениях, сценарий которых предполагает реакцию НАТО на начало ядерной войны.В рамках маневров "Непоколебимый полдень" планируется отработка использования истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, сообщает информагентство DPA.Кроме того, на учениях отработают переброску ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и их установку. Тренировочные полеты пройдут без бомб. Подробная информация о деталях маневров пока отсутствует, но опубликованные в сети фото свидетельствуют, что участие в них принимает в том числе и итальянская авиация.Бундесвер направил на учения боевые самолеты Panavia Tornado 33-й тактической авиационной эскадры, которые постоянно дислоцируются на авиабазе Бюхель в Айфеле. Там же могут храниться американские водородные бомбы B61, но эта информация официально не подтверждена. Ядерное оружие США может также находиться в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.СМИ связывают проведение таких учений с существенно возросшей угрозой войны с применением ядерного оружия из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США и Россия 2 августа завершили выход из соглашения.Поводом для этих шагов стали разработка Россией ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что та не нарушает ДРСМД.Этот договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Такие ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.