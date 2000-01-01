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Выборы в Канаде: либералы Трюдо удержали власть | Фото:22.10 07:40   MIGnews.com

Предварительные итоги: либералы Трюдо удержали власть

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо по предварительным итогам голосования побеждает на парламентских выборах.

Таковы данные обнародовала национальная избирательная комиссия Канады, сообщает BBC.

По последним данным на 07:00 утра, либералы побеждают в 156 избирательных округах (46%), Консервативная партия - в 121 (36%), Квебекский блок - в 32 (10%), Новая демократическая партия - 25 (7%), остальные - 4.

Всего в Канаде 338 избирательных округов по числу мест в Палате общин национального парламента. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы минимум в 170 избирательных округах.


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