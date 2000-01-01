22.10 22:40 MIGnews.com

ООН: у нас нет данных о выходе курдов

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Организация Объединенных Наций так и не получила подтверждения выхода сил курдов из зоны опасности на севере Сирии.Такое заявление 22 октября сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Для нас важно, чтобы боевые действия не возобновлялись, потому что мы можем только представлять себе последствия такого развития событий для мирного населения, которое и так перенесло немало", — заявил Дюжаррик.Анкара начала наступление 9 октября на северо-востоке Сирии. Операция называется "Источник мира". После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что возобновит военную операцию в Сирии вечером 22 октября, если курды не покинут "зону безопасности".Тем временем, в НАТО инициировали создание кризисного штаба по оценке турецкой операции в Сирии и заявили, что Анкара может не ожидать поддержки в наступлении на север Сирии.