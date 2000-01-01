22.10 20:29 MIGnews.com
Стало известно, когда Ганц получит мандат
Президент Израиля Реувен Ривлин передаст мандат на формирование правительства лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу 23 октября.
Об этом сообщает "Аруц Шева
".
Уточняется, что соответствующая церемония состоится в среду, в 20:00. После этого у Ганца будет 28 дней на то, чтобы сформировать правительство.
В случае если ему этого не удастся, мандат будет передан депутатам Кнессета, которым будет отведено 21 день на создание правительства.
Ранее лидеры фракций
проинформировали президента о том, что их мнение по поводу кандидата на пост премьер-министра так и не изменились.
Глава "Ямина" Аелет Шакед не стала бойкотировать встречу с Ганцем. Она пояснила, что главе "Кахоль Лаван" следует вести переговоры со всем правым блоком.
Глава ШАС Арье Дери заявил, что не намерен вступать в переговоры, но “подумает” о том, чтобы “нанести визит вежливости” Ганцу в ближайшие дни.
Лидер "Яадут А-Тора Яаков" Лицман сообщил Ганцу, что коалиционные переговоры ведут депутаты Ликуда Левин и Элькин, и ему следует обратится к ним.
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