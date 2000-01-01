НДИ: не важно, кто премьер-министр

Глава фракции НДИ в Кнессете Одер Форер заявил, что Израилю необходимо создание широкого правительства национального единства.
Как сообщает "Аруц Шева", об этом он объявил 22 октября гендиректору канцелярии президента Реувена Ривлина Харелю Тоби.
"Не так важно, кто будет премьер-министром, намного важнее, какова будет государственная политика. Поэтому в нашей позиции нет никаких изменений, и мы не будем рекомендовать ни одного из кандидатов на пост главы правительства", — отметил Форер.
Ранее лидер "Ямина" Аелет Шакед заявила, что не исключает переговоров с Бенни Ганцем о создании правительства, однако не видит в этом смысла.