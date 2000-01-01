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Шакед не исключает переговоров с Ганцем | Фото:22.10 19:59   MIGnews.com

Шакед не исключает переговоров с Ганцем

Председатель партии "Ямина" Аелет Шакед считает переговоры с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем пустой тратой времени.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Дополнительные выборы не нужны и вредны. Эйнштейн определил безумие как повторение одного и того же действия вновь и вновь, — и ожидание снова получения разных результатов", – отметила Шакед.

Она пообещала позаботился о том, чтобы уточнить, что "Ямина" не открыта для переговоров с "Кахоль Лаван".

Во вторник президент Реувен Ривлин передал мандат Ганцу на формирование правительства после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу не смог справиться с задачей.

"Я надеюсь и верю, что мы сможем создать базовую инфраструктуру, к которой сможет подключиться каждый", – сказал Ганц.

Несколько партий уже заявили президенту, что остаются преданными Нетаниягу и не поддерживают лидера "Кахоль Лаван".


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