22.10 18:20 MIGnews.com

Беннет и Шакед президенту: Нетаниягу наш кандидат

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Представители партий "Яадут А-Тора", "Шас" и "Ха Ямин ха Хадаш" проинформировали руководителя аппарата президента Реувена Ривлина о том, что они продолжают поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата для формирования следующего правительства.Об этом сообщает The Times of Israel.Таким образом они отреагировали на заявление Ривлина о том, что он намерен поручить лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу сформировать следующее правительство после того, как Нетаниягу проинформировал о неудаче в выполнении данного задания."Наш кандидат в премьер-министры – Биньямин Нетаниягу, который возглавляет правый блок", – сказали депутаты Аелет Шакед и Нафтали Беннетт.