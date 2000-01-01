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Беннет и Шакед президенту: Нетаниягу наш кандидат | Фото:22.10 18:20   MIGnews.com

Беннет и Шакед президенту: Нетаниягу наш кандидат

Представители партий "Яадут А-Тора", "Шас" и "Ха Ямин ха Хадаш" проинформировали руководителя аппарата президента Реувена Ривлина о том, что они продолжают поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата для формирования следующего правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Таким образом они отреагировали на заявление Ривлина о том, что он намерен поручить лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу сформировать следующее правительство после того, как Нетаниягу проинформировал о неудаче в выполнении данного задания.

"Наш кандидат в премьер-министры – Биньямин Нетаниягу, который возглавляет правый блок", – сказали депутаты Аелет Шакед и Нафтали Беннетт.


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