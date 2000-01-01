22.10 17:44 MIGnews.com

В ходе поездки на линию фронта Асад назвал Эрдогана «вором»

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Президент Сирии Башар Асад во вторник назвал президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана "вором" за совершенное турецкой армией нападение на северо-восток Сирии, а также пообещал вернуть все районы, потерянные Дамаском в ходе гражданской войны.Асад сделал это заявление во время своего визита на передовую сирийского конфликта, в северо-западную провинцию Идлиб, недалеко от которой расположен последний крупный бастион поддерживаемых Турцией сил повстанцев.Асад был замечен в окружении командиров и солдат сирийской армии в городе Хобейт, взятом под контроль в ходе наступления, совершенного при поддержке России."Эрдоган - вор и сейчас крадет нашу землю" - заявил Асад.По мнению аналитиков, захват провинции Идлиб станет важной победой для Асада, при поддержке России и Ирана неуклонно восстанавливаюшего контроль над мятежными регионами."Мы говорили и продолжаем говорить, что битва за Идлиб - это основа для решительного прекращения хаоса и терроризма во всей Сирии", - подчеркнул сирийский лидер.В настоящее время в Идлибе ощущается затишье после объявленного Дамаском и его союзником Москвой 31 августа прекращения огня после пяти месяцев бомбардировок, в результате которых, по словам ООН, погибли сотни людей.Непосредственно перед прекращением огня состоялось наступление, осуществленное при поддержке поддерживаемых Ираном ополченцев, результатом которого стало значительное продвижение вперед, захват стратегически важного города Хан-Шейхун и расширение государственного контроля над участками шоссе между столицей Дамаском и городом Алеппо.